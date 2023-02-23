Баженов: «Локомотив» на правильном пути

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов подвёл итоги встречи красно-белых с «Локомотивом» (0:1) в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Структурно «Спартак» не поменялся, мне очень нравится, как команда играет. В команде большая конкуренция, думаю, ещё порадуют нас. В первом тайме «Локомотив» расстроил, во втором тайме мы видели, что команда на правильном пути», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

Перед матчем 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» делегаты сделали замер температуры, который показал минус 11 градусов. Если температура окружающего воздуха составляет ниже -15°С, комиссар запрашивает согласие обеих играющих команд на участие в матче.

Фанаты «Спартака» сделали баннер с изображением Старостина