Баженов: «Локомотив» на правильном пути
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов подвёл итоги встречи красно-белых с «Локомотивом» (0:1) в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Структурно «Спартак» не поменялся, мне очень нравится, как команда играет. В команде большая конкуренция, думаю, ещё порадуют нас. В первом тайме «Локомотив» расстроил, во втором тайме мы видели, что команда на правильном пути», — цитирует Баженова «Матч ТВ».
Перед матчем 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» делегаты сделали замер температуры, который показал минус 11 градусов. Если температура окружающего воздуха составляет ниже -15°С, комиссар запрашивает согласие обеих играющих команд на участие в матче.
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