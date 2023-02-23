Дзюба? Или, может быть, Пиняев? Топ-10 главных трансферов РПЛ этой зимы

В зимнее трансферное окно не было действительно дорогостоящих новичков в РПЛ, однако хватало именитых футболистов. Особенно впечатляет закупка московского «Локомотива».
Мы отобрали 10 самых заметных переходов футболистов, чтобы дальше уже вы сформировали рейтинг. В ходе голосования трансферы распределяются по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексис Дуарте (22 года)
Откуда: «Серро Портеньо»
Куда: «Спартак»
Стоимость: € 4 млн
«Один из лучших молодых защитников всей Южной Америки. Им интересовалась «Бока», причём довольно конкретно и активно», – так отзывался о Дуарте эксперт по футболистам из Латинской Америки Тимур Лепсая. Подробнее можно прочитать тут.
Сам же Дуарте называл себя футболистом-воином, который обладает такими качествами, как твёрдость и упёртость. Парагваец уже подсказывает партнёрам по команде на русском языке: «лево» и «право». Правда, то было на сборах. В первом официальном матче года (кубковая игра с «Локомотивом») Дуарте остался на скамейке запасных, а в центре защиты вышли Джикия и Чернов.
Томаш Тавареш (21 год)
Откуда: «Бенфика»
Куда: «Спартак»
Стоимость: € 2 млн
Кого-то могло удивить, что игрок юношеской сборной Португалии ушёл из «Бенфики» в «Спартак». Но этому есть два объяснения. Во-первых, футболист за последние полгода не провёл ни одного официального матча из-за тяжёлой травмы. Лишь в 2023 году он восстановился и сыграл в нескольких товарищеских матчах, а затем появился на поле на 88-й минуте в кубковом матче со «Спартаком».
Вторая причина, по которой трансфер Тавареша в «Спартак» стал возможен – знакомство с Абаскалем. Ещё совсем недавно (в мае 2022 года) испанец тренировал «Базель», в котором выступал правый защитник «Бенфики» на правах аренды. Главный тренер «Спартака» отлично знал футболиста по совместной работе в Швейцарии.
Сергей Пиняев (18 лет)
Откуда: «Крылья Советов»
Куда: «Локомотив»
Стоимость: € 2,6 млн
Главный талант среди российских футболистов. И, похоже, в Самаре были действительно расстроены уходом такого футболиста. По словам тренера «Крыльев» Осинькина, Пиняеву не стоило менять клуб, однако ближе к Новому году этот трансфер всё-таки случился.
К 18 годам у Пиняева есть два матча в составе сборной России. Вингер даже стал самым юным дебютантом нашей национальной команды. Свою первую игру в главной сборной он провёл в 18 лет и 15 дней. До этого рекордсменом был Игорь Акинфеев, который дебютировал в 18 лет и 20 дней.
Пиняев дебютировал за «Локомотив» 22 февраля в кубковом матче со «Спартаком». Вышел на позиции левого вингера и отыграл 67 минут.
Илья Лантратов (27 лет)
Откуда: «Химки»
Куда: «Локомотив»
Стоимость: € 200 тыс.
Илья вернулся в «Локомотив» спустя пять с половиной лет. Правда, раньше Лантратов выступал лишь за молодёжную или вторую команду клуба. Это зимой «Химки» отпустили примерно половину команды – в том числе многих игроков основы. Одним из них оказался как раз вратарь.
Могло показаться, что в «Локомотиве» и без того хватает вратарей. Есть Гильерме и Худяков, но новый главный тренер Галактионов объяснил, почему требовался ещё голкипер: «Мы столкнулись с ситуацией, когда Гильерме пропустил концовку года из‑за повреждения, и мы сидели как на пороховой бочке: не дай бог что‑то случится с Даниилом», – сказал Галактионов.
Интересно, что, по данным Transfermarkt, переход вратаря из «Химок» стоил лишь € 200 тыс., хотя оценивался Лантратов в девять раз дороже.
Максим Глушенков (23 года)
Откуда: «Крылья Советов»
Куда: «Локомотив»
Стоимость: € 2,6 млн
Глушенков возвращается в Москву. Уроженец Смоленска занимался в школе «Локомотива» и «Чертаново», дебютировал в РПЛ за «Спартак», а теперь снова оказался в структуре «Локомотива».
В первой части чемпионата России у Глушенкова в «Крыльях» сделал 5+4 по системе «гол+пас». Судя по результативности, это его лучший сезон в карьере. В сентябре он дебютировал в сборной России в товарищеском матче с Киргизией (отыграл второй тайм).
Глушенков дебютировал за «Локомотив» 22 февраля в кубковом матче со «Спартаком». Появился на поле на 67-й минуте вместо Пиняева и отдал голевую передачу на Магкеева, но взятие ворот отменил VAR из-за офсайда.
Владимир Писарский (26 лет)
Откуда: «Оренбург»
Куда: «Крылья Советов»
Стоимость: € 1,35 млн
Писарский (ранее Сычевой) – пока главное открытие чемпионата России. Лидирует в списке бомбардиров вместе с Промесом. При этом Писарский провёл на поле значительно меньше времени – 1078, а не 1440 минут.
Писарский говорил, что этой зимой им интересовался «Зенит», но его тянуло в «Крылья». Самарской команде как раз требовалось усиление атаки после того, как Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив».
Главный тренер «Крыльев» рассказывал «Чемпионату», что старается и встроить новичка в игру, и называть его именно Писарским, а не Сычевым. Об этом Осинькина попросил сам нападающий.
Денис Глушаков (36 лет)
Откуда: «Химки»
Куда: «Пари НН»
Стоимость: бесплатно
Глушаков признавался, что у него могло быть недопонимание с тренером «Химок» Гогниевым. Уход футболиста из подмосковной команды напрашивался. В результате полузащитник оказался на сборе «Пари НН», который не идёт в зоне вылета, в отличие от «Химок».
Правда, сначала Глушаков лишь тренировался с командой две недели, а уже затем стороны договорились о контракте до конца сезона-2022/2023. Клуб представил новичка видеороликом, который был снят в бане.
Роберт Ренан (19 лет)
Откуда: «Коринтианс»
Куда: «Зенит»
Стоимость: бесплатно
Давно «Зенит» не брал бразильцев. Переход Ренана случился в рамках обмена Юри Алберто на игроков «Коринтианса». Сообщалось, что какая-то часть прав до сих пор принадлежит бразильской команде, но какая именно – неизвестно. Контракт Ренана рассчитан на 5,5 года.
Футболист выступает на позиции центрального защитника, а «Зениту» как раз требовалось усиление после ухода Ловрена в «Лион». К 19 годам Ренан успел поиграть и за юношескую сборную Бразилии, и в родном чемпионате. Подробнее про юного новичка «Зенита» мы рассказывали в этой статье.
О предоставлении Ренану российского паспорта пока не сообщалось. Зато была информация об интересе к нему со стороны «Реала».
Артём Дзюба (34 года)
Откуда: «Адана Демирспор»
Куда: «Локомотив»
Стоимость: бесплатно
Артём Дзюба три месяца был без команды. Ещё в начале ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». В турецком клубе форвард толком не поиграл – лишь 166 минут и один гол. Похоже, это будет вся статистика Артёма вне российских команд за карьеру.
С лучшим бомбардиром в истории РПЛ получилась забавная ситуация. У Дзюбы сорвался трансфер в последнюю команду лиги («Торпедо»), но это лишь пошло футболисту на пользу – появилась возможность перейти в «Локомотив».
«Локо» представил Дзюбу с помощью видео, на котором Артём подбрасывает до стадиона другого новичка команды Игоря Смольникова. У «Локомотива» этой зимой случилось столько трансферов, что Смольникову не нашлось места в этом рейтинге.
Илья Агапов (22 года)
Откуда: «Пари НН»
Куда: ЦСКА
Стоимость: € 1,3 млн
Единственный трансфер ЦСКА этой зимой. Центральный защитник начинал карьеру в «Рубине», но, по его словам, не нашёл контакта с тренерами после Бердыева. В чемпионате России дебютировал в августе 2022 года за «Пари НН». Отыграл у Галактионова 13 туров без замен и получил четыре жёлтые карточки.
Агапов выступал за юношеские сборные, а в ноябре попал во взрослую национальную команду по приглашению Валерия Карпина. «Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью, учитывая, что я достаточно молодой защитник», – сказал Агапов. Правда, на поле он так и не появился. Попал в заявку на матч в Таджикистане, но остался на скамейке запасных.
Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян отмечал, что Агапов – левша и хорошо начинает атаки.
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