Дзюба? Или, может быть, Пиняев? Топ-10 главных трансферов РПЛ этой зимы

В зимнее трансферное окно не было действительно дорогостоящих новичков в РПЛ, однако хватало именитых футболистов. Особенно впечатляет закупка московского «Локомотива».

Мы отобрали 10 самых заметных переходов футболистов, чтобы дальше уже вы сформировали рейтинг. В ходе голосования трансферы распределяются по местам.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.