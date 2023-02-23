«Монако» — «Байер»: Адли увеличил преимущество немецкой команды

Французский нападающий «Байера» Амин Адли забил третий гол своей команды в проходящем в эти минуты матче 1/16 финала Лиги Европы с «Монако» (3:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый матч между соперниками прошёл 16 февраля в Леверкузе. В той встрече сильнее оказались футболисты «Монако», одержавшие победу со счётом 3:2.
Нападающий «Байера» Флориан Вирц отличился на 13-й минуте встречи, добив мяч после отскока, открыв счёт в матче (0:1). Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер сравнял счёт на 19-й минуте, реализовав 11-метровый удар (1:1). Уже через две минуты полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос вновь вывел вперёд гостей (1:2). На 58-й минут Амин Адли с передачи Вирца увеличил преимущество леверкузенцев (1:3).
«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе с венгерским «Ференцварошом», сербской «Црвена Звездой», и турецким «Трабзонспором». «Байер» попал в розыгрыш Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и мадридским «Атлетико».
- 23 февраля 2023
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:27
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:01