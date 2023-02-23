«Монако» — «Байер»: Адли увеличил преимущество немецкой команды

Французский нападающий «Байера» Амин Адли забил третий гол своей команды в проходящем в эти минуты матче 1/16 финала Лиги Европы с «Монако» (3:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч между соперниками прошёл 16 февраля в Леверкузе. В той встрече сильнее оказались футболисты «Монако», одержавшие победу со счётом 3:2.

Нападающий «Байера» Флориан Вирц отличился на 13-й минуте встречи, добив мяч после отскока, открыв счёт в матче (0:1). Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер сравнял счёт на 19-й минуте, реализовав 11-метровый удар (1:1). Уже через две минуты полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос вновь вывел вперёд гостей (1:2). На 58-й минут Амин Адли с передачи Вирца увеличил преимущество леверкузенцев (1:3).

«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе с венгерским «Ференцварошом», сербской «Црвена Звездой», и турецким «Трабзонспором». «Байер» попал в розыгрыш Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и мадридским «Атлетико».