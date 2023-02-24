Капитан сборной Франции отказалась участвовать в женском ЧМ из-за разногласий с тренером

Капитан женской сборной Франции Венди Ренар объявила об уходе из сборной Франции за пять месяцев до начала чемпионата мира. 32-летняя футболистка сообщила, что не сыграет на турнире «при этих условиях». По данным RMC Sport, у Ренар случился конфликт с главным тренером команды Коринн Дьякр.

«С тяжёлым сердцем хочу сообщить, что ухожу из сборной Франции. К сожалению, я не сыграю на чемпионате мира при нынешних условиях. Я больше не могу одобрить действующую систему, далёкую от требований, предъявляемых футболом высокого класса. Это печальный, но необходимый день для меня», — написала Ренар в соцсетях.

Женский чемпионат мира состоится с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США.