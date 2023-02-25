Глеб: хочется, чтобы «Арсенал» был на вершине в АПЛ, давно не выступали в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб выразил надежду, что лондонская команда сумеет сохранить отрыв и выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне.
«У них игра в запасе, если выиграют «Эвертон», то будет отрыв на пять очков. Я верю, что доведут сезон до чемпионства, есть внутренняя уверенность. В Англии очень тяжело играть, можно с аутсайдерами очки потерять, а лидеров обыграть, как, например, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», но сыграл вничью с «Ноттингем Форест». Надо быть внимательным, сезон длинный, но есть внутренняя уверенность, что выиграют чемпионство. Тяжело всегда, но это молодая команда. Тут всё непредсказуемо, в таких играх надо побыстрее забить гол и постараться мало ошибаться.
Возможно, они чуть расслабились, но я в это не верю, всё-таки чемпионство на кону. В Англии всё может решиться за минуту. Очень хочется, чтоб такой клуб как «Арсенал», вновь был на вершине, давно не выступали в Лиге чемпионов», — приводит слова Глеба Metaratings.
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