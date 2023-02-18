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«Астон Вилла» — «Арсенал» — 2:4, обзор матча чемпионата Англии, 18 февраля 2023 года, автогол Эмилиано Мартинеса

«Ааарсенал»! Выдал лучший матч выходных, дважды перевернув игру
Григорий Телингатер
«Астон Вилла» — «Арсенал» — 2:4
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Тут было всё: драка, гол Зинченко и победа в добавленное время!

Выходные только начались, а самая крутая игра уикенда уже случилась. Вот как это было.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон
1:0 Уоткинс – 5'   1:1 Сака – 16'   2:1 Коутиньо – 31'   2:2 Зинченко – 61'   3:2 Мартинес – 90+3'   3:3 Мартинелли – 90+8'

Матч фактически стартовал с гола «Виллы». Уже на пятой минуте у «Арсенала» всё пошло не так. Зинченко потерял мяч на чужой трети поля, Салиба не смог накрыть нападающего, а Рамсдейл не дотянулся до удара, хотя, наверное, мог бы. У «Виллы» отличился Уоткинс, который забивает уже в четвёртом туре АПЛ подряд.

«Арсенал» сразу прибавил в плане скорости и регулярно подходил к штрафной соперника. После одной из подач с фланга не лучшим образом сыграл Мингз, который головой вынес мяч через центр поля. Получилось удобно для Саки, который с лёту зарядил под перекладину. Такое было нереально вытащить Мартинесу, который, кстати, 10 лет принадлежал «Арсеналу» (правда, толком за команду не поиграл).

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Гости владели инициативой, и, казалось, что на этот раз не упустят своего. Однако ещё в первом тайме «Вилла» разыграла шикарную комбинацию и снова вышла вперёд. Интересно, что голевая передача прошла между ног сразу двум футболистам – Буэндии и Джаке. После такого Коутиньо не оставил шансов, пробив в угол.

В какой-то степени логично, что матч закончился дракой. На протяжении всей игры судья оставлял без карточек грубые фолы с обеих сторон. Там были и «накладки», и наступы шипами – вещи, за которые принято давать жёлтые. В результате из-за нескольких грубых приёмов от игроков «Виллы» не выдержал Сака и после свитка оттолкнул Коутиньо. Оба получили по предупреждению.

Потасовка в матче «Астон Вилла» — «Арсенал»

Потасовка в матче «Астон Вилла» — «Арсенал»

Фото: Кадр трансляции

Если в первом тайме по игре было непонятно, кто тут лидер АПЛ, то после перерыва «Арсенал» сделал достаточно много для победы. Прежде всего надо сказать, что свой дебютный мяч в АПЛ забил Зинченко. Да-да, он ни разу не забивал за «Сити» в пяти сезонах чемпионата Англии.

Были и другие моменты у «Арсенала» во втором тайме. Даже более убойные. Например, Нкетиа пробил головой в перекладину, а Эдегор умудрился промахнуться при счёте 2:2 в такой ситуации:

Промах Эдегора

Промах Эдегора

Фото: Кадр трансляции

Правда, и «Вилла» сделала достаточно много. В том числе тоже попала в перекладину, так что счёт 2:2 казался относительно справедливым. И вот, когда уже казалось, что ничьей не избежать, случился удар Жоржиньо на 93-й минуте. Мяч попал в перекладину, отлетел в спину к Мартинесу и зашёл в ворота!!! «Арсенал» невероятным образом спас матч, а трансфер Жоржиньо уже фактически оправдал себя.

Ну а на 98-й минуте Мартинес уже сам пошёл в чужую штрафную на угловой. Закончилось тем, что «Арсенал» забил четвёртый раз. Мартинелли закатил мяч в пустые ворота. Так «Арсенал» дважды проигрывал по ходу матча, но победил – 4:2.

Не лучший матч «Арсенала» по качеству игры в этом сезоне. Но, возможно, лучший по зрелищности.

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