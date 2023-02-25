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Игроки «Реала» не поедут на церемонию награждения ФИФА. Они считают, что выиграет Месси

Игроки «Реала» не поедут на церемонию награждения ФИФА. Они считают, что выиграет Месси
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и футболисты команды с высокой долей вероятности не поедут на церемонию награждения The Best ФИФА. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, несмотря на то, что Анчелотти претендует на награду лучшему тренеру 2022 года, а целый ряд игроков «Реала» фигурирует в списках претендентов на другие престижные награды, представители «королевского» клуба не собираются посещать официальную церемонию награждения в Париже 27 февраля. В «Реале» полагают, что Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Карим Бензема останутся без наград, так как с высокой долей вероятности их получат аргентинцы Лионель Месси («ПСЖ») и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

«Реал» хочет сконцентрироваться на матчах в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов, но окончательное решение о посещении церемонии будет принято после игры с «Атлетико», которая состоится сегодня, 25 февраля. В «Реале» понимают весомость победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре, но недовольны тем, что достижения Куртуа по ходу всего прошлого года могут быть проигнорированы.

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