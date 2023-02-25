Анчелотти рассказал об амбициях «Реала» выиграть все титулы в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб продолжит борьбу за все титулы в этом сезоне.

«Все знают, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Но это не значит, что мы не собираемся бороться за все титулы.

Мы собираемся направить всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы планируем бороться во всех турнирах, хоть в Ла Лиге у нас нет преимущества», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в последнем матче «Реал» встречался с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов и в гостях обыграл английскую команду со счётом 5:2. Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: