Магуайр: «Манчестер Юнайтед» — это завоевание трофеев

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».
«Думаю, что мы очень серьёзно отнеслись к каждому соревнованию. Тренер определился с тем, чего он хочет — он хочет выигрывать трофеи, побеждать в каждом матче. Показательно, что мы играем во всех соревнованиях и всё ещё боремся за победу в каждом из них. Завоевание трофеев — вот что такое наш клуб. Клубу требуются трофеи, прошло слишком много времени с момента завоевания последнего. У нас есть хорошая возможность выиграть кубок», — приводит слова Магуайра Manchester Evening News.
Финал Кубка лиги состоится завтра, 26 февраля. Матч начнётся в 19:30 мск. В полуфинале турнира «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» одолел «Ноттингем Форест».
- 26 февраля 2023
-
00:20
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:01
- 25 февраля 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:37
-
23:19
-
23:16
-
23:12
-
23:11
-
23:04
-
22:55
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:48
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:23
-
20:20