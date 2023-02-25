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Магуайр: «Манчестер Юнайтед» — это завоевание трофеев

Магуайр: «Манчестер Юнайтед» — это завоевание трофеев
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом».

«Думаю, что мы очень серьёзно отнеслись к каждому соревнованию. Тренер определился с тем, чего он хочет — он хочет выигрывать трофеи, побеждать в каждом матче. Показательно, что мы играем во всех соревнованиях и всё ещё боремся за победу в каждом из них. Завоевание трофеев — вот что такое наш клуб. Клубу требуются трофеи, прошло слишком много времени с момента завоевания последнего. У нас есть хорошая возможность выиграть кубок», — приводит слова Магуайра Manchester Evening News.

Финал Кубка лиги состоится завтра, 26 февраля. Матч начнётся в 19:30 мск. В полуфинале турнира «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон», а «Манчестер Юнайтед» одолел «Ноттингем Форест».

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