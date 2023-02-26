Бушманов: Иран — участник чемпионата мира. Думаю, состав будет близок к основному

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана, который должен состояться 23 марта в Тегеране.

«Я думаю, что это хорошо, если такой матч действительно состоится. Какой состав выбрать на этот матч, это уже прерогатива главного тренера. Карпин, по-моему, уже объяснил, кто и почему играет за сборную. Какая-то есть, значит, стратегия в этом плане. Игра ожидается интересная, с участником чемпионата мира. Думаю, что и состав будет приближен к основному», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине прошлой весной. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в итоге этого не произошло. Последние матчи национальная сборная провела в ноябре, дважды сыграв 0:0 — с Таджикистаном и Узбекистаном.