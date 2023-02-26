Бушманов: Иран — участник чемпионата мира. Думаю, состав будет близок к основному

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана, который должен состояться 23 марта в Тегеране.
«Я думаю, что это хорошо, если такой матч действительно состоится. Какой состав выбрать на этот матч, это уже прерогатива главного тренера. Карпин, по-моему, уже объяснил, кто и почему играет за сборную. Какая-то есть, значит, стратегия в этом плане. Игра ожидается интересная, с участником чемпионата мира. Думаю, что и состав будет приближен к основному», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.
Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине прошлой весной. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в итоге этого не произошло. Последние матчи национальная сборная провела в ноябре, дважды сыграв 0:0 — с Таджикистаном и Узбекистаном.
- 27 февраля 2023
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:25
-
22:22
-
22:20
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:02
-
21:55