Источник: сборная России 27 марта сыграет с Ираком в Сочи

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 27 марта в Сочи, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее появилась информация, что Иракская федерация футбола предложила россиянам в марте сыграть в Багдаде, а РФС в ответ пригласил азиатскую команду встретиться в Сочи.

Также на 23 марта запланирована игра сборных России и Ирана, которая должна состояться в Тегеране.

Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине прошлой весной. Команда Валерия Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в итоге этого не произошло. Последние матчи национальная сборная провела в ноябре, дважды сыграв 0:0 — с Таджикистаном и Узбекистаном.