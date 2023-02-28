Егорычев: помню, как мощный Бояринцев ездил на «Оке» и улыбался. Он душевный человек!

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился воспоминаниями о совместной работе с Денисом Бояринцевым. Футболист и тренер пересекались в «Носте» из Новотроицка.
«В «Носте» главным тренером был Михаил Белов, а Денис Бояринцев — его ассистент. Белов постоянно мониторил таланты: просматривал в Воронеже защитника и через InStat заметил меня.
Бояринцев работал над сплочением коллектива, разряжал обстановку. Очень душевный человек! Иногда даже играл с нами на тренировках. Недавно, кстати, виделся с ним. Сразу спросил меня: «Где футболка?» Я ему давно обещал — сначала забыл, но в итоге передал, ха-ха!
Главное воспоминание о Бояринцеве — как в Новотроицке он ездил на «Оке». Причём она была не его, а нашего доктора. Но ты просто представь: плотный и мощный Бояринцев садится в маленькую «Оку» и едет, улыбается!» — приводит слова Егорычева «Спорт-экспресс».
- 28 февраля 2023
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