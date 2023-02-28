Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егорычев: помню, как мощный Бояринцев ездил на «Оке» и улыбался. Он душевный человек!

Егорычев: помню, как мощный Бояринцев ездил на «Оке» и улыбался. Он душевный человек!
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился воспоминаниями о совместной работе с Денисом Бояринцевым. Футболист и тренер пересекались в «Носте» из Новотроицка.

«В «Носте» главным тренером был Михаил Белов, а Денис Бояринцев — его ассистент. Белов постоянно мониторил таланты: просматривал в Воронеже защитника и через InStat заметил меня.

Бояринцев работал над сплочением коллектива, разряжал обстановку. Очень душевный человек! Иногда даже играл с нами на тренировках. Недавно, кстати, виделся с ним. Сразу спросил меня: «Где футболка?» Я ему давно обещал — сначала забыл, но в итоге передал, ха-ха!

Главное воспоминание о Бояринцеве — как в Новотроицке он ездил на «Оке». Причём она была не его, а нашего доктора. Но ты просто представь: плотный и мощный Бояринцев садится в маленькую «Оку» и едет, улыбается!» — приводит слова Егорычева «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Денис Бояринцев: Карпин — просто хороший специалист, а не топовый тренер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023