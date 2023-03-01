ФИФА назначила Ле Гре главой своего нового парижского офиса

Ноэль Ле Гре, 28 февраля подавший в отставку с поста главы Федерации футбола Франции, уже нашёл новую работу.
ФИФА назначила 81-летнего функционера главой своего нового парижского офиса, сообщает RMC Sport.
«Мы поблагодарили президента за его исключительный послужной список и за то, что он был прекрасным руководителем. Президент получил назначение от Джанни Инфантино. Он возглавит парижский офис ФИФА», — приводит слова члена исполнительного комитета Федерации футбола Франции Эрика Боргини RMC Sport.
Ле Гре является одним из 37 членов Совета ФИФА.
Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре позволил себе резкое высказывание в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана, который был одним из кандидатов на пост наставника французов. Кроме того, бывшие и нынешние сотрудницы FFF обвинили его в сексуальных домогательствах, 17 января 2023 года прокуратура Парижа начала следствие по этому поводу.
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:
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