Прокуратура расследует эпизод с удалением Моуринью в матче с «Кремонезе»

Прокуратура Итальянской федерации футбола начала расследование конфликта между тренером «Ромы» Жозе Моуринью и четвёртым судьёй Марко Серрой в матче чемпионата Италии с «Кремонезе» (1:2).

После непродолжительной перепалки на боковой линии в начале второго тайма Моуриньо получил красную карточку. Позже португальский тренер прокомментировал случившийся инцидент, намекнув на то, что Серра — из Турина, а следующая игра «Ромы» — с «Ювентусом», а также отметил, что арбитр разговаривал неподобающим образом.

Подобное заявление не осталось незамеченным, и прокуратура приняла решение начать расследование. В ближайшее время будут заслушаны показания Жозе Моуринью и Марко Серры, сообщает La Gazzetta dello Sport.