Прохин: надеюсь, всю мою футбольную карьеру Россия не будет в бане. Хочу поиграть в Европе

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался по поводу отстранения российских команд от международных соревнований из-за ситуации в мире. Напомним, около года назад ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Отстранение носит временный характер, Россия по-прежнему является членом ФИФА и УЕФА.
«Надеюсь, всю мою футбольную карьеру мы в бане не будем. Рассчитываю, что в будущем у меня появится шанс поиграть в европейском клубе. А что касается нынешнего положения — не понимаю: нужно опустить руки и закончить с футболом? Чем победа в РПЛ не мотивация? Спросите у любого игрока: каждый хочет взять этот трофей, его не каждый день можно выиграть. Дополнительная мотивация для меня — попасть в сборную России. Кто-то говорит, что сборная не нужна. Но скажу за футболистов: каждый мечтает попасть в национальную команду своей страны. Это престиж. Я иду с этой целью с самого начала», — приводит слова Прохина Sport24.
- 2 марта 2023
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