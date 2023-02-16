Чалов сделал мощное заявление по переходу РФС в Азию. Наконец-то об этом заговорили честно

Даже не верится. Неужели статусный футболист РПЛ публично произнёс ту мысль, которой почему-то принято стесняться. За последние месяцы журналисты опросили почти всех футболистов сборной – нынешних или недавних. Естественно, на тему перехода в Азию. Да, важно мнение чиновников, болельщиков. Но именно им – летать, играть и прогрессировать.

Знаете самую популярную реакцию? Смущение. Футболисты начинают с протяжного «Ну-у», а потом, через общие слова, приходят к тому, что это всё равно не им решать.

«Как будет, так будет. Перейдём – будем там играть, не перейдём – будем ждать» – вот позиция Матвея Сафонова, которую в той или иной интерпретации транслируют почти все. По тем или иным причинам никто не хочет сообщать свои реальные ощущения. А они у большинства близки к тому, что озвучил Фёдор Чалов в интервью Sport24. Приводим часть без изменений и сокращений.

– Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?

– Очень надеюсь, что это не так.

– Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».

– Нет такого, конечно. Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК. Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.

– Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?

– Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная.

Фёдор Чалов в сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фёдору Чалову 24 года. Идеальный возраст, чтобы уже иметь жизненный опыт и не зависеть от чьего-то мнения. Он поиграл за сборную России, в еврокубках за ЦСКА и даже в Швейцарии. Для полной и независимой оценки не хватает разве что матчей в Саудовской Аравии или ОАЭ. Впрочем, с клубами из этих стран он выходил в зимних товарняках. И представляет уровень. Так что может говорить очень даже объективно.

Почему важно именно его мнение? Хотя бы из-за возраста. Впереди у Чалова 8–10 пиковых лет карьеры. И в сборной, и в клубе. Поэтому он (и его поколение) в первую очередь и должны высказываться на эту тему. Им тратить годы карьеры либо в Азии, либо нигде. Вернее, в условных ожиданиях Европы. И важно – РФС обязан прислушиваться и к ним. А не только к государственным чиновникам или болельщикам.

Не надо думать, что Чалов такой один. Вы сами понимаете, что он общается с остальными сверстниками, в том числе из сборных. Эти парни росли на матчах УЕФА. И едва ли хоть раз в жизни включали что-то из Азии.

Конечно, получится перестроиться. И, возможно, даже привыкнуть. Но это процесс явно на годы. А то самое поколение Чалова хочет играть и развиваться уже сейчас. И про это точно нельзя забывать.