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Месси заказал 35 золотых iPhone для всей сборной Аргентины в честь победы на ЧМ в Катаре

Месси заказал 35 золотых iPhone для всей сборной Аргентины в честь победы на ЧМ в Катаре
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заказал 35 золотых смартфонов iPhone для всех игроков и персонала сборной, которые принимали участие в победном для аргентинцев чемпионате мира в Катаре.

На смартфонах, покрытых 24-каратным золотом, общей стоимостью 175 000 фунтов стерлингов будут выгравированы имена игроков, номера и логотип сборной Аргентины. Месси хотел сделать для партнёров и персонала что-то особенное и яркое, чтобы отпраздновать завоевание титула чемпионов мира, и для этого обратился в компанию IDesignGold, сообщает The Sun.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, победив в финале сборную Франции. Лионель Месси, проводивший свой пятый мундиаль, был признан лучшим игроком ЧМ.

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