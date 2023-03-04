Первый домашний матч «Спартака» с Fan ID посетил 4281 болельщик

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга (2:2). Эта игра стала первой домашней для «Спартака», для посещения которой была необходима карта болельщика (Fan ID). На трибуны пришёл 4281 болельщик.

В прошлый раз «Спартак» проводил домашний матч в чемпионате России 30 октября 2022 года, когда в 15-м туре обыграл «Торпедо» (1:0). Тогда на этот матч пришло 13 457 болельщиков.

«Спартак» в 18 матчах РПЛ набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Красно-белые по итогам тура могут опуститься на третье место, если «Ростов» (35) дома обыграет «Локомотив». Лидером соревнований является «Зенит» (42 очка в 17 матчах).