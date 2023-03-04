«Судья украл два гола. И он ещё молодых учит!» Разбор ошибок в скандальной игре «Спартака»

В первом матче «Спартака» после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги случился скандал. В домашней для красно-белых встрече 18-го тура с «Уралом» судья Виталий Мешков принял несколько серьёзных решений. И одно из них стоило «Спартаку» победы. Но давайте по порядку.

На 26-й минуте дебютировавший за москвичей Алексис Дуарте нарушил правила в своей штрафной, завалив на газон форварда «Урала» Алексея Каштанова. Мешков сначала не зафиксировал нарушения, но позже в дело вмешался VAR. Судья подошёл к монитору и лично изучил эпизод, после чего изменил решение, назначив пенальти в ворота Александра Селихова. Конечно, не обошлось без споров о возможном удалении Дуарте.

Арбитр Игорь Федотов согласился с решением Мешкова.

– Самый главный повтор был из-за ворот. Чётко видно, что игрок «Урала» тянулся к мячу, а Дуарте хватал его двумя руками за горло, таким образом задерживая его. Решение назначить пенальти в ворота «Спартака» правильное, как и показ жёлтой карточки – за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч.

Игрок «Урала» Влут после гола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Затем, в добавленное арбитром к первому тайму время, Мешков остановил игру во время атаки «Спартака». Арбитр посчитал, что полузащитник красно-белых Михаил Игнатов сыграл рукой в чужой штрафной. Однако, судя по повторам, футболист москвичей не нарушал правил. Первая серьёзная ошибка со стороны Мешкова.

Игорь Федотов российский судья «Судья не должен был останавливать игру в эпизоде с голом «Спартака» после свистка. А VAR бы мяч засчитал, так как игры рукой со стороны Игнатова, судя по повторам, не было. Но Мешков боится идти к монитору: вдруг он бы засчитал гол, а там реально была рука? Это ещё минус к оценке, а так ему не предъявят. Хотя можно было бы пойти и принять правильное решение, как было в эпизоде с пенальти».

Вторая грубейшая ошибка рефери произошла в концовке встречи. На 86-й минуте при счёте 2:2 мяч в ворота «Урала» забил Александр Соболев. Атаке предшествовал навес в штрафную от Квинси Промеса, на который вышел голкипер гостей Илья Помазун. Он столкнулся с защитником «Урала» Егором Филипенко, в результате чего оба игрока оказались на газоне. Соболев подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. Однако секундой ранее Мешков дал свисток об остановке игры, что смутило других футболистов «Урала». По правилам, если арбитр свистит и останавливает встречу, то мяч не засчитывается ни при каких обстоятельствах. В дело всё равно вступил VAR, но в итоге, после нескольких минут ожидания, судья всё же не засчитал мяч. Ошибка, возможно, будет стоить «Спартаку» двух важнейших очков в борьбе за чемпионство.

Этот эпизод для нас также прокомментировал Федотов:

– Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но всё равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.

Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Мешков перестраховывался, надо было продолжить игру, засчитать гол и дождаться реакции VAR. Арбитр ведёт свою игру, так нельзя. Свистеть до взятия ворот – уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек ещё молодых судей учит!

В РФС уже отреагировали на скандальный эпизод. Вот слова главы департамента Павла Каманцева: «У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибку. Если свисток был дан до, а он, судя по всему, был дан, то это нарушение рекомендаций как минимум. Момент эксперты ЭСК разберут. Рекомендации есть: свисток совершается после завершения атаки, чтобы VAR мог вмешаться. Как человек, который работал 200 матчей в РПЛ, может так ошибаться? Это же не зависит от того, 99 матчей или 200. Такие ситуации случаются не первый раз, к сожалению. Такое бывает. Я не думаю, что Виталий хотел себе юбилей испортить. Это будет оценено как ошибка. Если эта ошибка будет признана моими коллегами, то это повлияет на назначения. Не стал бы здесь говорить об отстранении или предвзятости. Давайте дождёмся условно вторника, чтобы узнать окончательное решение».