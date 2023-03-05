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Агент Фирмино подтвердил уход игрока из «Ливерпуля»

Агент Фирмино подтвердил уход игрока из «Ливерпуля»
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Роджер Виттманн, агент нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, подтвердил уход игрока из клуба.

«Наш план на ближайшие пару недель — это план Роберто — состоит в том, чтобы снова показать тренеру и «Ливерпулю» лучшую версию себя, чтобы попрощаться. Это то, что он хочет сделать. Он понятия не имеет, что это значит для него в ближайшем будущем. Он говорил нам на протяжении всего этапа, когда мы вели переговоры: «Я не хочу ни с кем разговаривать, в этом нет необходимости». Он сказал, что это решение принято совместно с клубом.

Это был первый раз в моей жизни, когда он может стать свободным агентом и сказал, что нет необходимости разговаривать с другими! Так что его не мотивируют другие клубы или финансовые условия — это далеко не так.

Клуб тоже дал ему время, никакого давления. И он никогда не начинал сравнивать, предлагая нам поговорить с разными клубами. Для нас это было бы легко, но это не было его намерением, он просто хотел найти собственный путь. Это очень далеко от обычного бизнеса, поверьте мне!», — сказал Виттманн Football Insider.

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