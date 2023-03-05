Агент Фирмино подтвердил уход игрока из «Ливерпуля»

Роджер Виттманн, агент нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, подтвердил предстоящий уход игрока из клуба.

«Наш план на ближайшие пару недель — план Роберто — состоит в том, чтобы снова показать тренеру и «Ливерпулю» лучшую версию себя, чтобы достойно попрощаться. Это то, что он хочет сделать. Роберто понятия не имеет, что это значит для него в ближайшем будущем. Он говорил нам на протяжении всего этапа, когда мы вели переговоры: «Я не хочу ни с кем разговаривать, в этом нет необходимости». Он сказал, что решение принято совместно с клубом.

Это был первый раз в моей жизни, когда он может стать свободным агентом и сказал, что нет необходимости разговаривать с другими! Так что его не мотивируют другие клубы или их финансовые условия — это далеко не так.

Клуб тоже дал ему время, никакого давления. И он никогда не начинал сравнивать, не предлагал нам поговорить с другими командам. Для нас это было бы легко, но это не было его намерением. Он просто хотел найти собственный путь. Это очень далеко от стандартного бизнеса, поверьте мне!», — сказал Виттманн Football Insider.