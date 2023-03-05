Гризманн приблизился к рекорду Арагонеса по голам за «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн приблизился к рекорду Луиса Арагонеса по голам за клуб. Вчера, 4 марта, Гризманн отметился забитым мячом в победном матче 24-го тура Ла Лиги с «Севильей» (6:1).
Этот гол стал 150-м во всех турнирах за «Атлетико» в карьере 31-летнего французского форварда. Он занимает второе место по этому показателю, уступая лишь легендарному игроку и тренеру мадридцев Луису Арагонесу, на счету которого 154 мяча за клуб в официальных матчах во всех турнирах.
Антуан Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» летом 2014 года. Спустя пять лет «Барселона» выкупила его контракт за € 120 млн, однако через два сезона «матрасники» арендовали футболиста, а затем выкупили права на французского нападающего.
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