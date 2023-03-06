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Бразильский новичок «Зенита» Ренан объяснил, почему решил приехать в Россию

Бразильский новичок «Зенита» Ренан объяснил, почему решил приехать в Россию
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан объяснил, почему решил приехать в Россию. Бразилец считает вариант с чемпионом РПЛ отличной возможностью «стартовать» в европейском футболе. Также Ренан подчеркнул, что большое количество бразильцев поможет ему с адаптацией.

«Мотивация приезда в Россию? Я знал, что такова ситуация с еврокубками. Но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу же захотел этой возможностью воспользоваться. Считаю, что это прекрасная возможность стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе. «Зенит» — очень большой клуб, и здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию. Я с радостью откликнулся на этот новый опыт», — передаёт слова Ренана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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