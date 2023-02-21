Гендиректор «Зенита»: наши бразильцы и колумбийцы помогут Ренану в быстрой адаптации

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе в команду бразильского футболиста Роберта Ренана. По мнению функционера, легионеры сине-бело-голубых помогут новичку в быстрой адаптации.

«Ренан прилетел в Петербург в ночь с воскресенья на понедельник, рано утром побывал в клинике, чтобы выполнить необходимые медицинские формальности, и уже провёл первую тренировку с командой. Перед этим ребята поздравили Ренана с победой в чемпионате Южной Америки. Очень интересный был турнир. Ренан сыграл на нём очень хорошо, что отметили многие специалисты. Теперь надо проявлять себя здесь. Всё было подписано сразу. Никакие дополнительные формальности уже были не нужны.



Сколько времени понадобится Ренану на адаптацию? Акклиматизация по науке занимает пять дней. А в команде, думаю, ему будет легко адаптироваться. Наши бразильцы и колумбийцы помогут ему с первых дней почувствовать себя в «Зените» как дома», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».