Тен Хаг заставил игроков «МЮ» слушать ликование футболистов «Ливерпуля»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил игроков команды сидеть в тишине и слушать ликование футболистов «Ливерпуля» после поражения манкунианцев со счётом 0:7. Об этом сообщает Mirror.
Игроки были вынуждены слушать ликование из домашней раздевалки «Энфилда», в которой «Ливерпуль» праздновал победу, а также шум трибун. Тен Хаг сказал игрокам, что это должно послужить мотивацией, чтобы в следующий раз они боролись до конца. Также тренер сказал футболистам, что им «повезло возвращаться домой на командном автобусе, а не вместе с разъярёнными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы увидеть столь жалкое зрелище».
Разгромный счёт в матче с «Ливерпулем» стал для «МЮ» антирекордным в истории английской Премьер-лиги.
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