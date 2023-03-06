Тен Хаг заставил игроков «МЮ» слушать ликование футболистов «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил игроков команды сидеть в тишине и слушать ликование футболистов «Ливерпуля» после поражения манкунианцев со счётом 0:7. Об этом сообщает Mirror.

Игроки были вынуждены слушать ликование из домашней раздевалки «Энфилда», в которой «Ливерпуль» праздновал победу, а также шум трибун. Тен Хаг сказал игрокам, что это должно послужить мотивацией, чтобы в следующий раз они боролись до конца. Также тренер сказал футболистам, что им «повезло возвращаться домой на командном автобусе, а не вместе с разъярёнными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы увидеть столь жалкое зрелище».

Разгромный счёт в матче с «Ливерпулем» стал для «МЮ» антирекордным в истории английской Премьер-лиги.