Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг заставил игроков «МЮ» слушать ликование футболистов «Ливерпуля»

Тен Хаг заставил игроков «МЮ» слушать ликование футболистов «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил игроков команды сидеть в тишине и слушать ликование футболистов «Ливерпуля» после поражения манкунианцев со счётом 0:7. Об этом сообщает Mirror.

Игроки были вынуждены слушать ликование из домашней раздевалки «Энфилда», в которой «Ливерпуль» праздновал победу, а также шум трибун. Тен Хаг сказал игрокам, что это должно послужить мотивацией, чтобы в следующий раз они боролись до конца. Также тренер сказал футболистам, что им «повезло возвращаться домой на командном автобусе, а не вместе с разъярёнными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы увидеть столь жалкое зрелище».

Разгромный счёт в матче с «Ливерпулем» стал для «МЮ» антирекордным в истории английской Премьер-лиги.

Новость по теме
Пирс Морган: тен Хаг ещё не подал в отставку?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023