Пирс Морган: тен Хаг ещё не подал в отставку?

Известный журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг ещё не подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такую игру и такое ужасное выступление?» — написал Морган в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее для себя поражение в истории английской Премьер-лиги, уступив «Ливерпулю» со счётом 0:7. По итогам 25 туров команда Эрика тен Хага продолжает занимать третью строчку таблицы с 49 очками.

Пирс Морган является болельщиком лондонского «Арсенала». Он взял у португальского нападающего Криштиану Роналду скандальное интервью, после чего футболист покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в саудовский «Аль-Наср».