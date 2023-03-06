Пирс Морган: тен Хаг ещё не подал в отставку?
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Известный журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
«Тен Хаг ещё не подал в отставку? Как любой тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такую игру и такое ужасное выступление?» — написал Морган в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее для себя поражение в истории английской Премьер-лиги, уступив «Ливерпулю» со счётом 0:7. По итогам 25 туров команда Эрика тен Хага продолжает занимать третью строчку таблицы с 49 очками.
Пирс Морган является болельщиком лондонского «Арсенала». Он взял у португальского нападающего Криштиану Роналду скандальное интервью, после чего футболист покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в саудовский «Аль-Наср».
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