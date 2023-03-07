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Баженов: поздравляю Игнатова с попаданием в сборную. Хочу, чтобы его приглашали и дальше

Баженов: поздравляю Игнатова с попаданием в сборную. Хочу, чтобы его приглашали и дальше
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Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поздравил полузащитника красно-белых Михаила Игнатова с дебютным вызовом в сборную России. Хавбек попал в расширенный список национальной команды на мартовский сбор. Всего Валерий Карпин вызвал десять игроков московской команды.

«Состав не удивил. Не придаю этому значения. Кого-то чаще приглашают, кого-то реже. Все логично. Поздравляю ребят, которых вызывали, в том числе и тех, кого вызвали впервые. Поздравляю Игнатова! Всё остальное зависит от него. Хочу, чтобы его приглашали и дальше.

41 футболист — много? Есть тенденция — тренерский штаб рассматривает многих кандидатов, поэтому их столько», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

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