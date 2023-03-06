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Салихова: Каттани за полгода выполнил задачу по увеличению числа спартаковцев в сборной

Салихова: Каттани за полгода выполнил задачу по увеличению числа спартаковцев в сборной
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением, что бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани за полгода выполнил задачу по увеличению числа игроков московской команды в сборной страны. В расширенный список России на мартовский сбор главный тренер Валерий Карпин включил десять представителей «Спартака».

«Был период, когда в сборную, кроме Георгия Джикии, никого не вызывали. Поэтому для Луки Каттани я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодёжные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев. Он выполнил эту задачу за полгода», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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