Кечинов: пройдёт месяц-другой, и Дзюба будет вызван в сборную России — даже не сомневаюсь

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов выразил уверенность в том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба будет вызван в сборную России в ближайшие месяцы.
«Слышал, что в расширенном составе есть Миранчук и Головин, нет Дзюбы. Неудивительно, что Миранчук и Головин приглашены в сборную, пусть они и долго не играли за национальную команду. Главный тренер решил их пригласить, чтобы посмотреть, как они будут взаимодействовать с другими футболистами. Что касается Дзюбы, наверное, Валерий Карпин решил, что пока рано его вызывать. Всё-таки была только одна игра, где он себя проявил. Пройдёт месяц, другой, Артём тоже будет вызван в сборную — даже не сомневаюсь.
Десять игроков «Спартака» — это неудивительно. Они играют очень прилично. Я считаю, что все по праву вызваны. Все футболисты себя проявляют, прогрессируют», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
- 7 марта 2023
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