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Салихова: думаю, Дзюба не расстроился из-за сборной. Играть с Ираком — та ещё привилегия

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на непопадание нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та ещё привилегия», — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести два товарищеских матча в начале весны. 23 марта команда Валерия Крапина сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта — с командой Ирака в Сочи.

Напомним, из нападающих в расширенный список сборной России на мартовский сбор попали Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).