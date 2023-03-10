«Доволен игрой команды». Черчесов — о поражении «Ференцвароша» от «Байера» в матче 1/8 ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от «Байера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Я знал, что мы будем играть против хорошей команды. После первых нескольких минут нам пришлось немного проснуться. К сожалению, мы пропустили два мяча, чего не должны были допустить. Что касается будущего, могу только сказать, что сначала мы будем готовиться к встрече чемпионата на выходных против «Академии Пушкаша», и только потом займёмся ответным матчем, который состоится на «Арене Пушкаша».
Что сказал команде в перерыве? Я не хочу слишком философствовать. Я доволен игрой команды, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам не оставлять свободные зоны для немцев, не давать им шанса забить.
Мы знали, что фанаты поддержат нас и здесь в большом количестве, а дома будет ещё лучше. Перед матчем я был сконцентрирован на поле и не слышал, как они меня подбадривали, но в то же время видел, как они поддерживали нас воздушными шарами и громкой музыкой. Спасибо им!», — приводит слова Черчесова официальный сайт венгерского клуба.
Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»
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