Созин: «Ференцварош» не дотерпел. Но не думаю, что «Байер» точно пройдёт дальше

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал поражение венгерского «Ференцвароша», возглавляемого российским специалистом Станиславом Черчесовым, немецкому «Байеру» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Не стоит рассуждать о том, справедлив ли счёт. Конечно, 0:1 для «Ференцвароша» было бы предпочтительнее, это понимают все. Но важно другое: да, венгры в атаке не запомнились чем-то выдающемся, но мы увидели выстроенную Черчесовым игру на выезде в двухмачтовом противостоянии. Всё было продумано.

Да, «Ференцварош» не дотерпел. Но если команда Черчесова прибавит в атаке… Не все следят за «Байером» в Бундеслиге, но команда выступает не очень стабильно. Если «Ференцварошу» добавить в атаке, на своём поле, да ещё и минимум при 50 тысячах зрителей – не думаю, что «Байер» точно пройдёт дальше. А пока шансы 60 на 40», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.