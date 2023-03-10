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Канселу покинет «Баварию» летом. «Барселона» хочет арендовать игрока у «Сити»

Канселу покинет «Баварию» летом. «Барселона» хочет арендовать игрока у «Сити»
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Защитник «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», Жоау Канселу летом может перейти в «Барселону».

Как сообщает Sport, «Бавария» сообщила «Манчестер Сити», что не будет ни продлевать аренду, ни выкупать защитника, поэтому он вернётся в Англию.

Португалец, вероятно, будет выставлен на трансфер, и приоритет «горожан» – продать игрока, однако в клубе также понимают, что вариант ещё с одной арендой придётся рассмотреть.

В такой сделке будет заинтересована «Барселона», желающая укрепить правый фланг обороны и находящаяся в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем.

В текущем сезоне Канселу провёл четыре игры в Бундеслиге и 17 в АПЛ.

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