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«Торпедо» не смогло выиграть в девятом матче РПЛ подряд

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Гости одержали победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, «Торпедо» продлило серию без побед в Российской Премьер-Лиге до девяти матчей.

Единственный гол во встрече на 65-й минуте забил нидерландский нападающий гостей Рай Влут. Он подкараулил отскок после ошибки голкипера «Торпедо» Александра Довбни.

Последнюю и единственную победу в сезоне автозаводцы одержали 17 сентября 2022 года в матче 10-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков после 19 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.