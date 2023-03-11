Промес забьёт 100-й гол за «Спартак»? «Динамо» в гостях у «Краснодара». 19-й тур РПЛ. LIVE

А Артём Дзюба встретится с одним из самых сложных соперников в карьере.

19-й тур чемпионата России открылся в пятницу матчем «Сочи» и «Оренбурга». Неожиданно для многих команда Курбана Бердыева разгромно проиграла одной из худших команд лиги по очкам в гостевых матчах. А в субботу, 11 марта, состоятся четыре ещё четыре встречи: «Торпедо» и «Урал» сыграют в Химках, «Спартак» примет дома «Факел», «Ахмат» зарубится с «Локомотивом», а «Динамо» приедет в гости к «Краснодару».

После поражения сочинцев от оренбуржцев турнирная таблица РПЛ претерпела хоть и одно, но важное изменение: «Оренбург» обогнал команду Курбана Бердыева и стал седьмым, а черноморцы теперь восьмые.

Что касается интриг в сегодняшних встречах, то их несколько: