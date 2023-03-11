Промес забьёт 100-й гол за «Спартак»? «Динамо» в гостях у «Краснодара». 19-й тур РПЛ. LIVE
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А Артём Дзюба встретится с одним из самых сложных соперников в карьере.
19-й тур чемпионата России открылся в пятницу матчем «Сочи» и «Оренбурга». Неожиданно для многих команда Курбана Бердыева разгромно проиграла одной из худших команд лиги по очкам в гостевых матчах. А в субботу, 11 марта, состоятся четыре ещё четыре встречи: «Торпедо» и «Урал» сыграют в Химках, «Спартак» примет дома «Факел», «Ахмат» зарубится с «Локомотивом», а «Динамо» приедет в гости к «Краснодару».
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
После поражения сочинцев от оренбуржцев турнирная таблица РПЛ претерпела хоть и одно, но важное изменение: «Оренбург» обогнал команду Курбана Бердыева и стал седьмым, а черноморцы теперь восьмые.
Что касается интриг в сегодняшних встречах, то их несколько:
- забьёт ли Квинси Промес 100-й гол за «Спартак»;
- смогут ли красно-белые хотя бы на время сократить отрыв от «Зенита»;
- проиграет ли «Торпедо» пятый матч подряд в РПЛ;
- сможет ли «Факел» победить впервые за полгода (последняя победа – 11 сентября).
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