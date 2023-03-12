«Торино» обыграл «Лечче». Миранчук отдал голевую передачу

На стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023, в котором «Лечче» принимал «Торино». Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 20-й минуте «Торино» вышел вперёд: защитник Уилфрид Синго открыл счёт после передачи российского полузащитника Алексея Миранчука. Уже спустя три минуты нападающий туринцев Арнальдо Антонио Санабрия удвоил преимущество гостей. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек Неманья Радоньич.

«Торино» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков. «Лечче» остался на 15-м месте, набрав 27 баллов в нынешнем розыгрыше турнира. Лидером соревнований является «Наполи» (68).