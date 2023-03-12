Троссард высказался о трёх голевых передачах в матче с «Фулхэмом»

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард прокомментировал победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:0). Троссард поучаствовал во всех голах своей команды, отдав три голевые передачи.

«Когда мы побеждаем, мы всегда счастливы. Мы знали, что это будет тяжёлая игра. Мы действительно хорошо справились. Смогли сыграть «на ноль». Идеальная победа для нас.

Действительно доволен этим хет-триком голевых передач. Всегда стараюсь внести свой вклад. Сегодня всё пошло по-моему. Я просто очень рад, что мы победили.

Впереди для нас 11 финалов. Мы будем двигаться от игры к игре. Сегодня мы провели отличный матч», — приводит слова Троссарда ВВС.

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