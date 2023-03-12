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Троссард стал первым игроком, оформившим три ассиста в первом тайме выездного матча АПЛ

Троссард стал первым игроком, оформившим три ассиста в первом тайме выездного матча АПЛ
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В эти минуты проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. После первого тайма «Арсенал» ведёт в счёте — 3:0.

Во всех трёх забитых мячах «Арсенала» ассистентом выступил нападающий Леандро Троссард. Он стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который сделал хет-трик из результативных передач в первом тайме выездного матча. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 63 очка после 26 матчей. «Фулхэм» располагается на восьмой строчке — 39 очков.

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