Гари Линекер объявил о своём возвращении к работе на BBC после отстранения

Бывший футболист Гари Линекер, работающий телеведущим на канале BBC, впервые высказался о своём отстранении от работы из-за скандала, связанного с его мнением о мигрантах и работе действующего правительства Великобритании, объявив о своём возвращении на этой неделе.

«После нескольких сюрреалистичных дней я рад, что это теперь в прошлом. Я хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку, особенно моих коллег из BBC Sport, которые проявили потрясающую солидарность. Футбол — это командная игра, но их поддержка ощущалась особо.

Я работаю на BBC почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире. Я не могу дождаться своего возвращения в эту субботу.

Какими бы трудными ни были последние несколько дней, это не идёт ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома, спасаясь от преследований или военных действий в поисках убежища в далёкой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас.

Мы остаёмся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Спасибо», — написал Линекер в своём «твиттере».