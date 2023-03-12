Премьер-министр Великобритании: надеюсь, конфликт Линекера и BBC решится, но это их дело

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался о конфликте телеканала ВВС и Гари Линекера. Напомним, ранее ВВС отстранил Линекера от участия в программе Match of The Day, в которой он является ведущим, из-за критики правительства.
«Как премьер-министр я должен делать то, что считаю правильным, учитывая, что не все всегда согласятся. Вот почему я избрал такое решение в вопросе остановки плотов.
Гари Линекер был отличным футболистом и талантливым ведущим. Я надеюсь, что нынешняя ситуация между Линекером и ВВС может быть урегулирована своевременно, но это всё-таки их дело, а не правительства», — приводит слова Сунака The Independent.
Ранее правительство Великобритании представило план по сокращению количества нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на плотах и лодках через пролив Ла-Манш.
- 12 марта 2023
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