Премьер-министр Великобритании: надеюсь, конфликт Линекера и BBC решится, но это их дело

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался о конфликте телеканала ВВС и Гари Линекера. Напомним, ранее ВВС отстранил Линекера от участия в программе Match of The Day, в которой он является ведущим, из-за критики правительства.

«Как премьер-министр я должен делать то, что считаю правильным, учитывая, что не все всегда согласятся. Вот почему я избрал такое решение в вопросе остановки плотов.

Гари Линекер был отличным футболистом и талантливым ведущим. Я надеюсь, что нынешняя ситуация между Линекером и ВВС может быть урегулирована своевременно, но это всё-таки их дело, а не правительства», — приводит слова Сунака The Independent.

Ранее правительство Великобритании представило план по сокращению количества нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на плотах и лодках через пролив Ла-Манш.