Агент: у Бальде нет конфликта с Абаскалем. Кейта усердно работает, чтобы играть больше
Поделиться
Фредерико Пасторелло, агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался о возможном конфликте футболиста и тренера Гильермо Абаскаля. Футболист не появился на поле в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом» (1:1).
«У Бальде нет конфликта с Абаскалем. Что касается игрового времени, то Кейта усердно работает, чтобы играть больше», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:41
-
22:35
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:12
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:13
-
20:46
-
20:44
Партнерский контент