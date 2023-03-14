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Агент: у Бальде нет конфликта с Абаскалем. Кейта усердно работает, чтобы играть больше

Агент: у Бальде нет конфликта с Абаскалем. Кейта усердно работает, чтобы играть больше
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Фредерико Пасторелло, агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался о возможном конфликте футболиста и тренера Гильермо Абаскаля. Футболист не появился на поле в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Уралом» (1:1).

«У Бальде нет конфликта с Абаскалем. Что касается игрового времени, то Кейта усердно работает, чтобы играть больше», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.

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