«Урал» не проигрывает на протяжении 16 матчей

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Команда продлила беспроигрышную серию до 16 матчей.

Подопечные Виктора Гончаренко не проигрывают в официальных матчах с сентября 2022 года. Последней командой, обыгравшей «Урал», стал грозненский «Ахмат». Екатеринбуржцы проиграли «Ахмату» со счётом 1:2 в матче Российской Премьер-Лиги. После этого «Урал» одержал 11 побед и сыграл вничью в пяти матчах.

Виктор Гончаренко возглавил клуб в августе прошлого года, сменив на посту главного тренера Игоря Шалимова. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 25 очков в 19 матчах.