Писарский извинился перед Бейлом за офсайд перед отменённым голом в ворота ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к защитнику самарского клуба Гленну Бейлу. Форвард извинился за офсайд перед отменённым голом в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (2:2).
«Обидно, что не выиграли сегодня. Игра получилось тяжёлой, но мы наиграли на ничью. Думаю, что мы можем играть ещё лучше. Когда Бейл забивал гол, я предполагал, что может быть офсайд — справа от меня никого не было. Извиняюсь перед Бейлом», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На 56-й минуте защитник самарского клуба Гленн Бейл забил гол, который главный арбитр Алексей Сухой отменил после просмотра видеоповтора. Фернандо Костанца с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной ЦСКА, где нидерландец положил корпус и красиво пробил в падении — мяч по высокой дуге залетел в ворота Владислава Торопа.
- 15 марта 2023
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