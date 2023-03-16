Полиция Неаполя хочет вывезти из города фанатов «Айнтрахта» после уличных беспорядков

Полиция итальянского Неаполя, где накануне, 15 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Наполи» и немецким «Айнтрахтом» (3:0), хочет как можно скорее вывезти из города болельщиков гостевой команды. Об этом сообщает главный редактор Sky Sports Каве Солхекол в своём «твиттере».

По информации источника, беспорядки в городе, которые начались ещё до стартового свистка в матче, продолжались и ночью после окончания встречи. Болельщики «Айнтрахта» остановились в одном из отелей на набережной. Ультрас «Наполи» попытались напасть на этот отель, однако здание окружили полицейские города. В Неаполе продолжает находиться около 400 болельщиков немецкой команды, несмотря на то что ранее им запретили присутствовать на матче.

Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов