Полиция Неаполя хочет вывезти из города фанатов «Айнтрахта» после уличных беспорядков

Полиция итальянского Неаполя, где накануне, 15 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Наполи» и немецким «Айнтрахтом» (3:0), хочет как можно скорее вывезти из города болельщиков гостевой команды. Об этом сообщает главный редактор Sky Sports Каве Солхекол в своём «твиттере».
По информации источника, беспорядки в городе, которые начались ещё до стартового свистка в матче, продолжались и ночью после окончания встречи. Болельщики «Айнтрахта» остановились в одном из отелей на набережной. Ультрас «Наполи» попытались напасть на этот отель, однако здание окружили полицейские города. В Неаполе продолжает находиться около 400 болельщиков немецкой команды, несмотря на то что ранее им запретили присутствовать на матче.
Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов
- 16 марта 2023
-
10:37
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:59
-
09:50
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:50
-
07:02
-
06:39
-
06:00
-
04:54
-
03:48
-
03:46
-
03:42
-
02:56
-
02:46
-
02:22
-
02:01