Шалимов: второй гол Промеса в ворота «Факела» напомнил мне чемпионский «Спартак»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором встретились «Спартак» и «Факел». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2. По словам Шалимова, второй гол Квинси Промеса напомнил ему чемпионскую версию «Спартака». Также специалист высказался о поведении главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля.

«То, как Промес забил второй гол, мне напомнило чемпионский «Спартак», когда Промес забивал с отрыва голы — тогда отдавал вот так за спину Фернанду, сейчас Литвинов. Промес в отличной форме, просто летит.

При счете 2:2 во втором тайме Абаскаль, видя состояние поля, упростил игру — убрал Пруцева, вывел Мартинса, и давление резко возрастает — за счёт мощных Зобнина, Соболева, Николсона в концовке Воронежу было очень тяжело. Грубо говоря, играли «бей вперёд, окружай ворота» — это штурм, который соперник не выдержал.

По Абаскалю, который после свистка пошёл к судье. У меня немного не вяжется образ тренера с вот этой агрессией — ну допекло человека, если уж он пошёл. По своему опыту общения скажу, что этот тренер — довольно спокойный, интеллигентный парень.

Промесу дали лучшего игрока, но я бы выделил Зиньковского, который поучаствовал в голах и проявил себя хорошо, был полезен», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».