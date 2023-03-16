Быстров: о судействе только рыбки не говорят. Надо было – молчали, сейчас начали истерить

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил судейство в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Что касается вчерашнего судейства, то сейчас про судейство у нас только рыбки не говорят. По делу ли? Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали не говорить, а плакать и истерить, хотя надо что-то делать. Те люди, которые реально могут решить все проблемы, видимо, этого не хотят. Всегда кто-то что-то кричал: то Гинер всё купил, то «Зенит», то «Рубину» якобы помогают. К нам даже иностранцев привозили, а ошибок меньше не становилось.

Люди, которые разбираются в футболе, давно говорят, что все подобные спорные ситуации надо трактовать одинаково. Руководители просто не могут сесть и договориться. Если судья не может назначить пенальти там, где он есть, и назначает там, где его нет, то что ещё можно сделать? Есть же ЭСК, пусть они подробно объясняют, как они трактуют ошибки тех или иных арбитров, и чтобы каждый в комиссии публично объяснял, почему он поддержал или, наоборот, не поддержал», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.