Быстров с ребёнком сидели на скамейке «Зенита» в Кубке России. Теперь клубу грозит штраф

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» заявил, что он просто шёл мимо, но у него свело ногу.

На 55-й минуте матча Кубка России «Зенит» – «Динамо» в кадр трансляции попал интересный эпизод: Владимир Быстров вместе с сыном сидит на скамейке «Зенита». Рядом – Александр Анюков и административный штаб. Быстрый фактчекинг даёт понять, что это основная техническая зона команды. То есть рядом – Сергей Семак, игроки и остальные.

Казалось, что в этом такого? Бывший футболист «Зенита», а сейчас популярный эксперт присел на лавку. Ну, и ребёнок тоже. Вряд ли они передадут секреты сопернику! Но спросите у любого тренера – каждый точно скажет, что подобное недопустимо. Особенно в официальном матче.

Отдельный пункт посвящён этому и в дисциплинарном регламенте РФС. Статья 91. Нахождение посторонних лиц (не включённых в заявку или протокол матча) в технической зоне команд запрещено.

Быстров не возобновил карьеру, поэтому включить его в заявку сложно. А его сына — ещё слишком рано. В протокол — тоже. Оба Быстрова сейчас не имеют особого отношения к «Зениту».

Быстров с сыном на скамейке запасных Фото: Кадр из трансляции

Быстров с сыном на скамейке запасных Фото: Кадр из трансляции

За нарушение этого пункта регламента даже полагается штраф – 15 тысяч рублей. Платить его «Зениту». При этом источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, рассказал, что как только представители петербургского клуба увидели Быстрова на скамейке, то уведомили об этом сотрудников РФС, отвечающих за соблюдение всех правил. Через какое-то время Быстрова действительно попросили покинуть скамейку. Об этом были проинформированы резервный судья и делегат. Но неизвестно, внесён ли эпизод в протокол.

Вот что сказал по этому поводу арбитр Игорь Федотов.

«Быстрову и ребёнку, которые, судя по кадру в трансляции, присутствовали на скамейке запасных «Зенита», запрещено было там находиться. Делегат и резервный арбитр матча должны попросить постороннее лицо удалиться со скамейки запасных, а если бы они отказались – стоило остановить игру. Почему этого не произошло? Это хороший вопрос, может, Быстрову выдали специальное разрешение? Это шутка, конечно. По факту произошло нарушение регламента со стороны команды хозяев».

Вот как инцидент «Чемпионату» прокомментировали в службе коммуникаций РФС: «На данном этапе соревнований ответственность за организацию матча лежит на клубе-хозяине. Владимир Быстров присутствовал на матче в качестве соведущего тревел шоу «Это кубок, брат».

Сам Владимир тоже пояснил, почему находился на скамейке запасных. И акцентировал внимание, что сидел не на скамейке запасных, а на её маленькой версии (хотя мест там меньше, чем на скрине выше):

– Это вообще не скамейка запасных, а пристройка, если можно так сказать, к ней. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шёл, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом. Я с первых рядов футбол посмотрел? Я вообще шёл к фанатам за ворота, чтобы побыть вместе с ними. Это же сейчас большая редкость, когда стадион заполняется, а атмосфера действительно футбольная. Я хотел насладиться кричалками в свою честь с близкого расстояния. Не помню, сколько там просидел, но не до конца матча. Моя цель была дойти до фанатов, я туда и пошёл. Как фанаты на меня отреагировали? Прекрасно и громко!