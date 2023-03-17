Криштиану Роналду — в заявке сборной Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил заявку команды на предстоящие матчи с Лихтенштейном (23 марта) и Люксембургом (26 марта) в рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. В неё попал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото: «Твиттер» сборной Португалии
Эти матчи станут первыми для Мартинеса в качестве главного тренера сборной Португалии. Он заменил на этом посту Фернанду Сантуша, покинувшего пост после ЧМ-2022. На турнире в Катаре португальцы вылетели в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).
38-летний Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. На его счету участие в 196 матчах, в которых он забил 118 голов и сделал 43 результативные передачи. Отметим, что Криштиану — лучший бомбардир в истории национальных сборных.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду. Видеоролик:
- 17 марта 2023
-
17:09
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:40
-
16:33
-
16:30
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:42
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:10
-
14:04
-
13:56