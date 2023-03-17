Криштиану Роналду — в заявке сборной Португалии на матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил заявку команды на предстоящие матчи с Лихтенштейном (23 марта) и Люксембургом (26 марта) в рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. В неё попал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Фото: «Твиттер» сборной Португалии

Эти матчи станут первыми для Мартинеса в качестве главного тренера сборной Португалии. Он заменил на этом посту Фернанду Сантуша, покинувшего пост после ЧМ-2022. На турнире в Катаре португальцы вылетели в 1/4 финала от сборной Марокко (0:1).

38-летний Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. На его счету участие в 196 матчах, в которых он забил 118 голов и сделал 43 результативные передачи. Отметим, что Криштиану — лучший бомбардир в истории национальных сборных.

Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду. Видеоролик: