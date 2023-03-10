«Si-i-i-u-u-u!» от Роналду покоряет планету. Правда, что он украл этот жест?

В начале текущего сезона Криштиану Роналду редко радовал фанатов фирменным празднованием голов «Si-i-i-u-u-u!» не только потому, что мало забивал – у застрявшего в запасе «МЮ» португальца для этого не хватало вдохновения. Совсем другое дело сейчас, когда суперзвезда отрывается в своё удовольствие в Саудовской Аравии, забив восемь мячей в шести играх. Не удивительно, что отметивший месяц назад 38-й день рождения форвард получил приз игрока месяца в новом для себя чемпионате.

Сегодня «Si-i-i-u-u-u!» звучит и исполняется по всей планете – от лучших стадионов мира за авторством топовых игроков до школьных площадок, где ворота заменяют рюкзаки. Празднование стало культурным феноменом, давно выйдя за рамки не только футбола, но и спорта. Разбираемся, как Криштиану придумал и популяризировал свой клич, который на самом деле не совсем и его.

Испанский студент прокричал «Si-i-i-u-u-u!» после вручения диплома

Большинство великих и не очень бомбардиров придумывали узнаваемое празднование. Уго Санчес и Мирослав Клозе исполняли кульбиты, Роналдиньо и Ривалдо танцевали возле углового флажка, а Франческо Тотти прикладывал большой палец ко рту, имитируя соску. Однако лишь в последнее время узнаваемые жесты больших игроков стали не просто фишкой, но и обрели огромное маркетинговое значение. Роналду проникся важностью раскрутки товарного знака гораздо больше, чем его конкуренты.

Зря Криштиану начал пререкаться с мальчишкой, потроллившим его в подтрибунке после одного из матчей за «Аль-Наср» едким «Месси лучше». Единственно верным ответом наглецу было бы «Si-i-i-u-u-u!» – пусть сравнит популярность жеста португальца с празднованием голов Лео. Перевес точно будет не в пользу чемпиона мира. Во многом благодаря «Si-i-i-u-u-u!» Роналду первым на планете побил рекорд в 500 млн пользователей в «Инстаграме»* и отметил достижение узнаваемым возгласом.

Роналду исполняет «Si-i-i-u-u-u!» в матче за «Аль-Наср» Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

Пару лет назад, когда красная часть Манчестера ликовала от новости о возвращении форварда на «Олд Траффорд», всеобщую эйфорию красиво проиллюстрировал полузащитник «МЮ» Джесси Лингард. Он забил Андорре в матче за сборную Англии и отметил гол «Si-i-i-u-u-u!». «Это мой маленький приветственный жест Криштиану», – отметил Джесси. Подражал форварду и норвежский нападающий Эрлинг Холанд – он повторил жест португальца за три года до перехода в «Манчестер Сити», когда защищал цвета дортмундской «Боруссии». Килиан Мбаппе рассказал в одном из интервью, что отмечал голы в стиле Роналду ещё в академии «Монако».

«Si-i-i-u-u-u!» давно вышел за пределы одного вида спорта. На Australian Open — 2022 российский теннисист Даниил Медведев обыграл Ника Кирьоса и написал на телевизионной камере «Si-i-i-u-u-u!». Празднование Криша повторяли Льюис Джетта из команды по австралийскому футболу «Вест Кост Иглз» и кикер клуба НФЛ «Джексонвиль» Джош Ламбо. А вот лайнбейкер «Чикаго» Ламарр Хьюстон перестарался и во время празднования в стиле Роналду удачного действия в защите порвал крестообразную связку.

Даниил Медведев на Australian Open — 2022 Фото: кадр из трансляции

«Меня захлестнули эмоции. Это бессознательно вырвалось наружу», – объяснил жест Роналду после гола в ворота «Шальке» в 2019 году нападающий «Герты» Марко Груич. Спустя пару месяцев Криша порадовала сборная звезд высшего дивизиона Южной Кореи. В предсезонной товарищеской игре с «Ювентусом» они поразили ворота туринцев и организовали командный «Si-i-i-u-u-u!» – оставшийся в запасе Роналду расплылся в улыбке.

Культ жеста Роналду носит уже настолько вирусный характер, что проник совершенно во все сферы жизни. В Нидерландах девушка сделала предложение парню (да, там так бывает), а тот в ответ прокричал «Si-i-i-u-u-u!». Нечто похожее после вручения диплома выдал испанский студент.

Как родился жест и при чём тут мадридский «Реал»

Можно предположить, что Криштиану часами напролёт сидел в своей комнате и продумывал, как бы удивить фанатов настолько, чтобы празднование его гола стало глобальным явлением. Но на самом деле всё гораздо проще. «Ничего нельзя придумать. Всё, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле», – писали братья Стругацкие. Поэтому Роналду оставалось быть внимательным к окружавшим его явлениям, слушать, наблюдать и однажды гармонично встроить своё внутреннее я в поток собранной информации.

На ранних этапах карьеры Криштиану празднование его голов не отличалось оригинальностью и чувством вкуса. Первый мяч в карьере осенью 2002 года в ворота «Морейренсе» Роналду отметил снятой футболкой. Схожим образом он радовался и в Манчестере – размахивал джерси и бежал к болельщикам либо поднимал вверх две руки в стиле Эрика Кантона. Поначалу мало что изменилось и в «Реале»: обнимашки с одноклубниками, пикирование в стиле бразильца Роналдо или кивание головой.

Криштиану демонстрирует выдающийся пресс Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Маловероятно, что Роналду смотрел фильм «17 мгновений весны», но поступил он практически в точности как начальник внешней разведки службы безопасности СС Вальтер Шелленберг. «Штирлиц отметил любопытную деталь в поведении Шелленберга: интересные предложения своих сотрудников он поначалу как бы и не замечал, переводя разговор на другую тему. И только по прошествии дней, недель, а то и месяцев, добавив к этому предложению своё понимание проблемы, выдвигал эту же идею, но теперь уже как свою, им предложенную, выстраданную, им замысленную операцию. Причём он придавал даже мельком брошенному предложению такой блеск, так точно увязывал тему с общим комплексом вопросов, что его было невозможно уличить в плагиате», – писал Юлиан Семёнов, по книге которого был снят шедевр советского кинематографа.

Ещё в первом сезоне в «Реале» в 2009 году Роналду заметил, что игроки во время командных празднований голов кричат «Siiiii!» – «да» по-испански. Криштиану часто повторял таким же образом, но свою изюминку этому празднованию придал только накануне сезона-2011/2012.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Мы играли с «Челси» в предсезонном американском турне, и я придумал особое празднование. Оно просто вырвалось наружу. Я стал делать это чаще и чаще, и мне кажется, что болельщики видят это и говорят: «Криштиану, Сиииииииуууу». Я такой: «Вау! Люди вспоминают обо мне благодаря этому!» Так что это здорово, и я буду продолжать».

Празднование долгое время было общекомандным в «Реале». Бэйл и Бензема так отмечали голы на тренировках, Серхио Рамос – удары через себя. Марсело праздновал пробросы между ног, а Касильяс – классные сейвы. Неудивительно, что когда в 2014 году Роналду выиграл «Золотой мяч», то на церемонии награждения завопил «Si-i-i-u-u-u!», чем изрядно рассмешил игроков «Реала». На тот момент жест ассоциировался исключительно с «Мадридом».

Результативность форварда росла и росла, поэтому со временем мадридское празднование естественным образом персонифицировалось, а высокий прыжок со скрещенными руками на груди и следующий за ним разворот добавили жесту оригинальную и узнаваемую форму. Португальский Шелленберг мастерски провернул операцию по экспроприации «Si-i-i-u-u-u!».

От демонстрации пресса до жеста, посвящённого важности сна

Для Роналду этот жест настолько особенный, что он смекнул – если отмечать им каждый гол, то эффект будет не таким мощным. Поэтому последние сезоны Криштиану вопит «Si-i-i-u-u-u!» только если мяч представляет особую важность. В более будничных случаях он отмечает взятия ворот по-другому, но всегда чётко в соответствии с повесткой. К примеру, в 2011 году он посвящал голы маленькому сыну, который едва научился ходить и поднимал руки вверх и сильно напоминал медвежонка. Криш несколько раз по ходу сезона делал подобные жесты.

Отдельная история – «класико». В 2012 году Роналду отправил мяч в ворота «Барселоны», подбежал к трибуне с каталонскими фанатами, показал характерный жест рукой и прокричал: «Calma! Calma!» – «спокойствие» в переводе с испанского. В том же сезоне португалец мощнейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота «Осасуны», после чего немного приподнял шорты, напряг бедро и указал на него пальцем. Таким образом Криштиану потроллил резервного вратаря «Реала» Антонио Адана, который пропустил занятие в тренажерном зале.

«Спящий» Роналду Фото: Naomi Baker/Getty Images

Похожей демонстрацией силы и могущества бомбардир отметился после гола в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов — 2018/2019. Лидер «Ювентуса» снял футболку и обнажил завидные кубики пресса. Не менее эффектно публике зашло празднование хет-трика в ворота «Атлетико» в 2016 году, когда нападающий повторил знаменитую позу «Мыслителя» Огюста Родена.

В последнее время Роналду наряду с фирменным «Si-i-i-u-u-u!» использует новый жест, впервые продемонстрированный в прошлом году в «МЮ». В игре с «Эвертоном» он после гола сложил руки на груди и закрыл глаза – появилась теория, что Криш показал, какое испытал облегчение от первого гола в АПЛ. Оказалось, суть в другом – объяснение празднования появилось на официальном сайте «дьяволов». Всё родилось из разговора в раздевалке, где португалец объяснял молодым одноклубникам важность здорового сна. Он повторял это настолько часто, что футболисты начали шутить по этому поводу.