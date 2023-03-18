Орлов не считает Промеса легендой «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему нападающего «Спартака» Квинси Промеса нельзя называть легендой московского клуба.
«Промес в прекрасной форме, он показывает это в каждом матче. Надо теперь, чтобы остальные играли на его уровне.
Можно ли считать Квинси легендой «Спартака»? Нет, конечно. Легенда — это тот, кто отыграл в там 10 лет. Только потом можно стать легендой. Нужно подождать. Нельзя делать скоропалительные выводы», — приводит слова Орлова Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ Промес принял участие в 18 играх, где отметился 16 голами и шестью голевыми передачами. На данный момент Квинси делит с Малкомом первое место в бомбардирской гонке.
Ранее воспитанник «Спартака», а ныне известный футбольный журналист Константин Генич поделился мнением о месте и статусе нидерландского атакующего полузащитника Квинси Промеса в истории московского клуба.
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