Паулу Фонсека: сейчас Мудрик другой игрок, он стал более ответственным

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, что он думает о переходе Михаила Мудрика в лондонский «Челси».
«Если не ошибаюсь, что он дебютировал за первую команду «Шахтёра» в кубковом матче. Он много раз тренировался с нами и проходил предсезонную подготовку.
Но в тот момент он был ещё очень молод и неопытен. За это время он сильно вырос. Сейчас он другой игрок и, может быть, другой человек. Стал более ответственным и я очень рад его.
Трансфер в Челси»? Думаю, это случилось из-за успешного сезона «Шахтёра» в Лиге чемпионов. Мудрик играл очень хорошо, он молодой талант, но всё равно это был небольшой сюрприз для всех. Сейчас для Михаила – это невероятный шанс играть за такую команду, как «Челси», — приводит слова Фонсеки ua.tribuna.com.
В нынешнем сезоне АПЛ у Мудрика одна результативная передача в шести матчах за клуб.
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